شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كفر الزيات العام: تعافى وخروج 7 مصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى كفر الزيات العام للعزل الصحي، برئاسة الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، الجمعة، تعافى 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم .

كان المصابون قد تم عزلهم بمستشفى كفرالزيات العام وجاءت نتيجة عيناتهم إيجابية وخضعوا للعلاج لمدة 14 يومًا، ثم عمل فحص عيناتهم مرة أخرى وتحولت إصابتهم من إيجابية لسلبية وتم السماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن جميع الحالات المحجوزة بالحجر الصحي تخضع لرعاية مكثفة ومتابعة مستمرة لحين تحسن حالتهم وخروجهم من الحجر الصحى مشيدا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.



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