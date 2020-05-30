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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يتركون كلبًا شرسًا يهاجم طفل من ذوي الاحتياجات خاصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى،الجمعة، فيديو لمهاجمة كلب شرس لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويظهر بالفيديو مجموعة من الشباب يقومون بترك الكلب المتوحش، يهاجم الطفل لإخافته وذعره، حتى يقوم الكلب بنهش الطفل، وذلك مع تعالى الضحكات الساخرة من قبل الشباب على مشهد رعب الطفل وبكائه.
وأثار الفيديو غضب الكثيرين، مطالبين بالتدخل الفوري من وزارة التضامن الاجتماعى، ومن المجلس القومي للطفولة والأمومة.
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