شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا بين المصريين العائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت مصادر طبية بالبحر الأحمر أن نتائج الفحص والتحاليل لـ١٥ راكب من المصريين العائدين لميناء سفاجا البحري من السعودية ثبت إيجابية ٥ حالات بفيروس كورنا المستجد. وأضافت المصادر أن الحالات الإيجابية تم الإبقاء عليها في عزل المدينة الجامعية بالغردقة. وكان ميناء سفاجا البحري قد استقبل عددا من المصريين العائدين من السعودية وتم نقلهم للمدينة الجامعية بالغردقة لقضاء فترة الحجر الصحي التي انتهت، أمس الخميس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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