قتل ابنه واتنين ماشيين في الشارع.. جريمة مختل فى الشرقية (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، جريمة بشعة على يد مختل كان فى نوبة هياج. 1- مكان الواقعة شارع فاروق بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية 2- لقى مواطن مصرعه متأثرًا بطعنة تعرض لها على يد المختل فى نوبة هياج 3- كما أصاب المتهم نجله وسيدة تصادف مرورها بالمنطقة 4- تم إخطار نيابة أول الزقازيق بإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية 5- حدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل سبب طعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة 6- أهالى المنطقة أبلغوا العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالواقعة Advertisements 7- تم نقل الضحايا الثلاثة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة 8- لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته ولاذ المتهم بالفرار 9- تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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