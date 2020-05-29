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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتقديم العلاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الشؤون الصحية، بالبدء في حملة الزيارات المنزلية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية بمحافظة الجيزة، وذلك للكشف والاطمئنان على الحالة الصحية وتوزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة، حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية.
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