شكرا لقرائتكم خبر عن فرض ارتداء الكمامات على المترددين والعاملين بمديرية صحة جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، فرض ارتداء الكمامات الواقية على العاملين والمترددين على ديوان المديرية والمنشآت التابعة لها، اعتبارا من السبت ٣٠ مايو الجاري، مؤكدا عدم السماح بدخول مواطن أو موظف للمديرية والمنشآت التابعة لها دون أن يكون مرتديا للكمامة الواقية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من ٣٠ مايو ولمدة خمسة عشر يوماً، حيث نصت المادة الحادية عشرة منه على إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت أعلنت صحة جنوب سيناء، أمس، إصابة ١٨ حالة بفيروس كورونا بطور سيناء.