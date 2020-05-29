تكلفة عودة المصريين بإقامتهم في فندق الحجر الصحي

قام الخبير السياحي أشرف شيحة بالتأكيد على أن إجمالي تكلفة الحجر الصحي في الفنادق بما فيها تذكرة الطيران وفترة الإقامة في الفندق لحين أن يعود المصري إلى منزله لا تزيد عن 15 ألف جنيه وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الشهير أحمد موسى الذي يذاع على قناة صدى البلد أنه يتم التوازن مع الفنادق على أن يتم تقديم خدمات راقية للمواطنين.

وأكد أنه من يرغب من المصريين العودة إلى مصر يستطيع العودة الآن وأكد أنه هناك فرق بين من يريد العودة بشكل نهائي ومن يريد أن يعود لمصر كإجازة من أعماله في الخارج.