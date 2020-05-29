أخبار مصر

تكلفة عودة المصريين بإقامتهم في فندق الحجر الصحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قام الخبير السياحي أشرف شيحة بالتأكيد على أن إجمالي تكلفة الحجر الصحي في الفنادق بما فيها تذكرة الطيران وفترة الإقامة في الفندق لحين أن يعود المصري إلى منزله لا تزيد عن 15 ألف جنيه وأكد خلال تداخله في مكالمة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي الذي يقوم بتقديمه الإعلامي الشهير أحمد موسى الذي يذاع على قناة صدى البلد أنه يتم التوازن مع الفنادق على أن يتم تقديم خدمات راقية للمواطنين.

وأكد أنه من يرغب من المصريين العودة إلى مصر يستطيع العودة الآن وأكد أنه هناك فرق بين من يريد العودة بشكل نهائي ومن يريد أن يعود لمصر كإجازة من أعماله في الخارج.

اقرأ أيضا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا