إصلاح محافظ الجيزة لهبوط أرضي في الحوامدية

قام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشك بتكليف كلاً من رئيس مدينة الحوامدية وشركة مياه الشرف والصرف الصحي بأن يسرعوا بالانتهاء من إصلاح هبوط أرضي أصاب به شارع المعهد الديني في منطقة عرب الساحة في مدينة الحوامدية والذي حدث نتيجة هبوط في بير خاص بالصرف الصحي يصل طوله إلى ثمانية أمتار وقام بالتأثير على طبقة الطريق.

كما أنه قام بتكليفهم بالالتزام بالتواجد الميداني والعمل على متابعة الإصلاح والانتهاء وذلك خلال فترة صغيرة للغاية ويتم ذلك الأمر مع التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي كما أنه شدد على إعادة الشيء لأصله والعمل على تمهيد الطريق بشكل سريع كما أنه تم العمل تطبيب خط الصرف في منطقة الهبوط.