الارصاد: غدا السبت شبورة وطقس لطيف على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة تسجل 29 درجة.

ننشر لكم متابعينا الكرام أخر أخبار الطقس في مصر، حيث يتغير الطقس في تلك الأيام حيث تتراجع درجات الحرارة وترتفع مرة أخرى وهذا ما يتسم به فصل الربيع الذي مازلنا فيه، وإليكم الآن أخبار طقس غدا السبت الموافق 30/5/2020 في مصر.

طقس مصر غدا

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس لطيف في النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً وشبورة خفيفة في الصباح، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء طقس لطيف في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد سيسود طقس حار في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على جنوب سيناء ويتسبب ذلك في اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

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مطروح العظمى 23 والصغرى17 درجة.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 20 درجة.

قناة العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 37 والصغرى 25 درجة.