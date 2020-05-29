تطبيق مطار سوهاج للإجراءات الوقائية

قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل جميع صالات السفر في مطار سوهاج الدولي وهو وضع مسافة وتباعد بين جميع الركاب طوال إجراءات السفر وذلك من أجل تقليل خطر الإصابة بالفيروس، كما أنه تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ جميع الأعمال الوقائية والتطهيرية داخل هذه الصالات.

وقام مدير مطار سوهاج الدولي الأستاذ هشام فريد بالإعلان عن جميع التعليمات الخاصة بتعقيم المطار بشكل دوري وذلك من أجل الاطمئنان على جميع العمال في المطار ويتم ذلك من خلال الكشف الطبي الذي يتم لهم باستخدام جهاز قياس الحرارة وجاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في محافظة سوهاج وفي إدارة الحجر الصحي في المطار