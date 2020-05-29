أخبار مصر

الاستعلام عن الأرصاد الجوية ليوم السبت

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة في يوم السبت فمن المفترض أن يكون الطقس لطيف طوال النهار ومائل للبرودة في الليل في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما أنها افترضت أن يكون الطقس لطيف طوال النهار وبارد ليلاً في السواحل الغربية والشمالية.

كما أنها حذرت الشعب من احتمالية حدوث شبورة مائية صباحية فمن الممكن حدوث نشاط في الرياح وحدوث اضطراب في حركة الملاحة في البحر الاحمر كما أنها افترضت أن الطقس سيكون معتدل ومائل طوال النهار في كلاً من شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وسيكون حار في جنوب الصعيد.

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