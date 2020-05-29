حديث الأوقاف عن فتح المساجد

قامت وزارة الأوقاف بالتأكيد على أنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات خاصة بتحديد موعد عودة عمل المساجد سواء بالجمع أو الجماعات، وأكدت أن ذلك الأمر سيتم مناقشته في لجنة إدارة أزمة كورونا في مجلس الوزراء والتي ستجري اجتماع خلال بداية الأسبوع القادم.

وأكدت أنه لا تتعلق إلا بالبيانات الرسمية التي تقوم بنشرها عبر حسابها الشخص فقط أو على حساب موقع مجلس الوزراء المتوافر وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستلتزم بما يقوله رئيس مجلس الوزراء لتجنب تفشي المرض بكثرة، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأمور متوقفة في البلاد بسبب هذا الوباء وندعو من الله أن يزول هذا المرض بشكل نهائي من البلاد.