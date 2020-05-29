هيئة السكة الحديدة تعلن توفيرها للكمامات في شبابيك حجز التذاكر في محطات القطار

كشفت هيئة السكة الحديد عن توفيرها للكمامات الوقائية للبيع في مكاتب بيع تذاكر الحجز في محطات القطار وهذا بهدف صحة وسلامة المواطنين المسافرين، وهذا بالتزامن مع عودة حركة القطارات غدا السبت، وأضفت هيئة السكة الحديد: “نحن في انتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك.. أسرتك الغالية على أمل لرجعوك سالما غير حامل لأي مكروه.. فلا تكن سبباً بإهمالك في فقدان عزيز لديك أو في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك”.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير طالب قيادات السكة الحديد التعاون الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول ارتداء الركاب للكمامات في استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة غدا السبت، وهذا حفاظاً على صحة وسلامة الركاب والمجتمع، وهذا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.