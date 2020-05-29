شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مسائية على محلات حى الدقى للتأكد من غلقها فى مواعيد الحظر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الدقى مساء اليوم الجمعة، حملة للتأكد من الالتزام الكامل بقرار الحكومة فى غلق المحلات التجارية فى المواعيد المقررة لحظر التجوال وإعادة الانضباط فى الشارع، يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعمل حملات مسائية يوميا.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 درجات نارية انتظار أعلى الأرصفة، وبدون تصريح ديلفرى للانتظار، وعدد ٢ كشك حراسة بدون ترخيص، كما تم تحرير عدد 4 محاضر إشغال الطريق العام، بعمل سدادات لاحتجاز أماكن بدون تصريح لانتظار السيارات، وتم إيداع المضبوطات فى مخازن الحى.

قاد الحملة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وشارك فيها نائب رئيس الحى، وإدارة إشغالات الدقى.



حملة مسائية لحى الدقى



حملة مسائية لحى الدقى



حملة مسائية لحى الدقى



حملة مسائية لحى الدقى



حملة مسائية لحى الدقى













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