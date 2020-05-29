هيئة السكة الحديد تعلن توافر كمامات بشبابيك حجز التذاكر فى محطات القطارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد عن توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين، مع عودة حركة القطارات غدا السبت، وأضافت هيئة السكة الحديد: "نحن في بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك.. أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه.. فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك".

كان وزير النقل المهندس كامل الوزير طالب قيادات السكة الحديد التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة غدا السبت، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع . ووجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب. Advertisements كما كلف الوزير قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية وبما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غدا السبت. .



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