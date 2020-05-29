شكرا لقرائتكم خبر عن 1289 إصابة و34 وفاة أضخم إحصاءات كورونا.. وحقيقة بروتوكول علاج العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحة باليوم السابع، عن تسجيل وزارة الصحة أعلى معدلات إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 1289 حالة إصابة جديدة و34 وفاة جديدة، مؤكدا أنه من غد السبت سيتم تعميم ارتداء الكمامة فى جميع الأماكن.

وحذر المشرف العام على قطاع الصحة باليوم السابع، فى لايف على الصفحة الرسمية للجريدة على فيس بوك من الحصول على أى أدوية لعلاج الكورونا دون الرجوع للأطباء مؤكدا أن مستشفيات الصحة تستقبل الحالات جميعها وتقدم لها العلاج.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلى ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التى يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة فى مستشفيات الفرز والعزل.

وأوضح بيان ، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التى يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجى بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك فى ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التى تعالج الفيروس.

ولفت البيان، فى هذا الصدد إلى أن اللجنة العلمية تحرص دائمًا على متابعة ما يتم توافره من معلومات علمية يمكن الاعتماد عليها، لإصدار تعديلات للبروتوكول أو إضافة بروتوكولات لعلاج الحالات الخاصة.

وناشدت الوزارة المواطنين ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى توخى الحذر فيما يتم نشره من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، قد تثير الشك والبلبلة خلال تلك الأزمة، موضحًا أن بروتوكولات العلاج المتبعة داخل المستشفيات وبروتوكولات العزل المنزلي، متواجدة على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان فقط.

وذكر البيان، أن إجراءات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة، بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى، تتم من خلال تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية تشمل البروتوكول العلاجى سواء للكبار أو للأطفال، وذلك طبقًا لحالة المصاب وبروتوكول العلاج الذى يخضع له، بالإضافة إلى ترمومتر زئبقى لقياس درجة الحرارة، و"هاند جيل"، وكمامات طبية، بالإضافة إلى كارت متابعة الحالة الصحية.

وأوضح البيان، أن المريض يقوم بتسجيل بياناته الشخصية وتاريخه المرضى فى كارت متابعة الحالة الصحية، حيث تتم المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية وإجراء المسحات المعملية لفيروس كورونا على فترات محددة، لحين سلبية نتائج تحاليله وتمام شفائه.

وأشار البيان، إلى مجموعة من الإرشادات يجب على الشخص الخاضع للعزل المنزلى اتباعها تتمثل فى:

- بقاء المريض طيلة فترة العزل بحجرته الخاصة والتى تمتد إلى 14 يومًا بعد انتهاء الأعراض، وتمتد فترة العزل للأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى 14 يومًا أيضًا من يوم تأكيد الإصابة.

-وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.

-وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف

-تحديد فرد واحد من الأصحاء (من غير المسنين ولا الذين يعانون من أمراض مزمنة) يقدم الطعام للشخص المصاب، والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والكمامات ويضعها على باب المريض ويطرق الباب ويتحرك من أمام الباب.

وأضاف البيان، أنه يجب على الشخص المصاب قبل فتح باب حجرته عمل الاحتياطات التالية

- فى حالة وجود حمام خاص بالمريض، يجب غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن نصف دقيقة، وفى حالة عدم وجود حمام خاص يتم فرك اليدين جيدًا بالكحول.

-يرتدى المريض الكمامة ويأخذ الطعام ويعود لحجرته.

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-عدم الخروج من حجرته وفى حالة ضرورة الخروج للحمام المشترك يرتدى الكمامة.

-عند جلوس المريض بحجرته وحده لا يشترط ارتداء الكمامة، وعند وجود بلل بالكمامة يقوم المريض بالتخلص منها بكيس مخصص لذلك وكذلك الحال مع المناديل المستخدمة فى الكحة والعطس ويتم تغيير الكمامة يومياً.

-عند امتلاء الكيس إلى منتصفه يقوم المريض بربطه بإحكام.

-يجب غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون لفترة لا تقل عن نصف دقيقة بعد دخول الحمام ويراعى استمرار ذلك السلوك حتى بعد انتهاء فترة العزل المنزلي.

-ضرورة الحضور للمستشفى التى تم تشخيصه بها أول مرة عند انتهاء فترة العزل المنزلى وفى الموعد المقرر من قبل القائم بالمتابعة لعمل المتابعة والتحاليل حتى التأكد من تمام الشفاء.

ولفت إلى أنه فى حالة العزل المنزلى للأطفال، يتولى أحد الوالدين أو الأهل الأصحاء والذين ليس لديهم أمراض مزمنة مرافقة الطفل فى حجرة￼ العزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة وتكرار غسل الأيدي.

وأشار إلى ضرورة بقاء الشخص المصاب بغرفته طيلة فترة العزل والحفاظ دائمًا على مسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامة عند التعامل مع أى شخص، كما تمنع الزيارات أثناء فترة العزل، مع مراعاة تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته.

وتابع أنه فى حالة تطور الأعراض المرضية￼ للشخص الخاضع للعزل المنزلى يجب أن يتوجه على الفور إلى المستشفى التى تم تشخيصه وتوقيع الكشف عليه بها، موضحًا أن تطور تلك الأعراض يتمثل فى

- استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام￼

- ضيق بالتنفس

- ألم بالصدر يعيق التنفس

- نهجان أثناء الراحة

-علامات الجفاف / تشنجات (خاصة الأطفال)

-اضطراب الوعي

- كحة شديدة

- أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال بالخط الساخن 105.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.