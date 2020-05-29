محافظ الجيزة: إزالة أسواق عشوائية وتعديات محال تجارية وباعة جائلين بالبراجيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة على مدار يومين، لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 60 حالة تعديات لمحال وباعة جائلين، بالإضافة إلى إزالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل، وكافة التعديات المتواجدة على نهر الطريق، في إطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمجابهة تفشي فيروس "كورونا" وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال جاءت استكمالًا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

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وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات وشن حملات مكبرة يوميًا، مشددًا على عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة على الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

وشهد محيط الأعمال في البراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين، نظرًا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة المخالفات والتعديات، مشددًا على أن على المواطنين المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات.

كما شهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأسامة السقعان رئيس حي شمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.​