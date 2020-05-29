​برلماني يناشد المواطنين ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تنفيذ قرار الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي وعلى رأسها مترو الأنفاق، سيساهم في تقليل فرص انتقال العدوى ومن ثم زيادة عدد الإصابات، لا سيما وأن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات عامة يتردد عليها يوميًا آلاف الركاب، الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الركاب.

وأكد المسعود، في بيان له، أهمية تشديد إجراءات الوقاية داخل مترو الأنفاق من خلال الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر، وإبراز علامات التباعد أمام شبابيك التذاكر، وارتداء العاملين بالتطهير والتعقيم للكمامات، واستمرار بث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية بالتعليمات الواجب اتخاذها من قبل الركاب قبل وبعد الصعود المترو.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوقيع عقوبات على المالفيت اتخاذ تلك التعليمات، ومنع دخول أي مواكن للمترو بدون ارتداء الكمامة، والتفتيش المستمر داخل العربات للتأكد من أن جميع الركاب مرتدين الكمامات، مناشدًا المواطنين بالاستجابة منعًا لانتقال العدوى.