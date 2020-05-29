​"الإعلاميين" تنعى المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بالإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، المذيع "علاء المليجي" مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة بقطاع الأخبار، بعد صراع مع المرض. وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا زميلًا عزيزًا مخلصًا في العمل الإعلامي.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل أيام مرضه شفيعًا له".

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