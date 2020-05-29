مقتل شاب تدخل لفض مشاجرة في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث: قُتل شاب لدى تدخله لفض مشاجرة بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة. تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل. تبين بالفحص وقوع مشاجرة بين خارجين على القانون؛ بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة. ولدى تدخل المجنى عليه محاولا فض المشاجرة، أصيب بحجر أثناء تراشق الطرفين بالحجارة ليفارق الحياة. وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة. تحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.

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