حملة الـ48 ساعة.. الشرطة تحكم قبضتها على "البراجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة أحكمت خلالها الأجهزة الأمنية بالجيزة قبضتها على منطقة البراجيل بمركز أوسيم شمال المحافظة.

تحت غطاء أمني من فرقة الشمال ومباحث قسم شرطة أوسيم وإدارة شرط المرافق، تم إزالة 60 حالة تعدٍ لمحلات وباعة جائلين، فضلا عن إزالة أسواق عشوائية مخالفة للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وشملت الجهود التصدي لحالات التعدي على الطريق العام، التي تعوق حركة السيارات والمارة على حد سواء، وسط توجيهات بالمتابعة المستمرة؛ لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

تم إيداع المضبوطات مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.