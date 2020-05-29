أخبار مصر | "التربية والتعليم" تعلن آليات وشروط التقديم لرياض الأطفال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "التربية والتعليم" تعلن آليات وشروط التقديم لرياض الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم لرياض الأطفال هذه الأيام سيقتصر علي الطريقة الإلكترونية فقط، وتأجيل التقديم بالطريقة الورقية.

وأعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم في بيان له، أن سوف نقتصر في هذه الفترة علي التقديم الإلكتروني، وترك الأمر لمديري المديريات لتنظيم الإجراء وفق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن البدء في التقديم لمرحلة رياض الأطفال سوف يبدأ الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو، على أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر يونيو.

وكشف بعض مديري المديريات التعليمية إلى "الخليج 365"، أن المديريات مازالت في انتظار التعليمات الرسمية الخاصة بالتقديم، مؤكدين أن التقديم حتى الآن سيكون إلكترونيا.

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الشروط



- يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

- يقدم ولى الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات.

- يكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي.

- وجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.

الأوراق المطلوبة



شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة.

- عدد 4 صور شخصية للطفل.

- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.

- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس

- إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف.

- طابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب.

- ملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.

- ضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية.

وفي حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء التقديم؛ وذلك بارتداء الكمامة الطبية.