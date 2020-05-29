أخبار مصر | خلال ساعات.. "الحكومة" تطبق قرارات مهمة وعاجلة بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. "الحكومة" تطبق قرارات مهمة وعاجلة بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ غدا السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15 يوما، العمل بالقرارات الجديدة، التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات عودة بدءا من الغد:



مواعيد الحظر



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد الحظر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم 30 مايو، وتبدأ فترة حظر حركة المواطنين، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواعيد الحظر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم 30 مايو، وتبدأ فترة حظر حركة المواطنين، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة السادسة صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة. موقف المدارس والجامعات



أصدر رئيس الوزراء قرار باستمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك حضانات الأطفال حرصا علي سلامة الطلاب. أصدر رئيس الوزراء قرار باستمرار تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكذلك حضانات الأطفال حرصا علي سلامة الطلاب. موقف الأندية ودور السينما والأماكن الترفيهية



قرر مصطفي مدبولي استمرار إغلاق الأندية قرر مصطفي مدبولي استمرار إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، وكذلك قرر تعليق عروض دور السينما والمسارح. وزارة النقل



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فيما كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن بدء تشغيل خطوط المترو الثلاثة من غد السبت الموافق 30 مايو 2020 لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا). كما كشف عن تشغيل حركة قطارات بدءا من السبت الموافق 30 مايو، لكي يتناسب مع توقيت الحظر (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا)، موضحا أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب. تغير مواعيد العمل في قطاع الاقتصادي