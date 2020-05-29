أخبار مصر | في حملة مكبرة.. إزالة جميع الأسواق العشوائية بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. إزالة جميع الأسواق العشوائية بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 60 حالة تعديات لمحال وباعه جائلين بالإضافة الي ازالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة علي نهر الطريق وذلك في اطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وإعادة الانضباط إلى الشارع.
أشار المحافظ إلى أن الأعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات، وشن حملات مكبرة يوميا مشددا علي عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة علي الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.
وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين، نظرا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة المخالفات والتعديات، مؤكدا أنه علي المواطنين المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات للوقاية.
كما شهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبوو النجا رئيس مدينة الجيزة، واأسامه السقعان رئيس حي شمال، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم .
وفي إطار أخر، ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 ".
وأشار المحافظ، إلى أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19.