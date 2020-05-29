أخبار مصر | في حملة مكبرة.. إزالة جميع الأسواق العشوائية بالبراجيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. إزالة جميع الأسواق العشوائية بالبراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة علي مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بشمال الجيزة بمنطقة البراجيل ومركز أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 60 حالة تعديات لمحال وباعه جائلين بالإضافة الي ازالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة علي نهر الطريق وذلك في اطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وإعادة الانضباط إلى الشارع.

أشار المحافظ إلى أن الأعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات، وشن حملات مكبرة يوميا مشددا علي عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة علي الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

Advertisements