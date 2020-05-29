أخبار مصر | 'سعدة' يهنئ الإعلاميين بعيدهم: دورنا أن نساعد في بناء مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر 'سعدة' يهنئ الإعلاميين بعيدهم: دورنا أن نساعد في بناء مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتورطارق سعدة، جموع الإعلاميين المصريين، بعيدهم.

وقال "سعدة" في بيان له: "يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين، أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها، سواء ضد الإرهاب أو لمجابهة الجائحة العالمية كورونا المستجد، ويكون دورنا كإعلاميين، في رفع درجات الوعي لدي المصريين؛ وذلك من خلال برامجنا في وسائلنا الإعلامية المرئية والمسموعة، الرسمية والخاصة، ومن خلال حملات التوعية المستمرة،

التي تقدمها وسائلنا الإعلامية جميعها".

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وأكد "سعدة" ضرورة أن يبرز الإعلاميون دور وجهود الدولة، وما تقوم به في كافة المجالات، وأن يلقوا الضوء من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، للنقل الميداني والزيارات الحية للمشروعات العملاقة، التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، والتي تصب في مصلحة المواطن، والتي تؤسس لمصر الجديدة القوية والعفية والآمنة.

وتابع: "ذلك بفضل الجهود المبذولة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلى رأسهم الرئيس الحكيم عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الاعلى للقوات المسلحة".

وطالب "سعدة" في بيانه، جميع الإعلاميين، أن يؤدوا دورهم جميعًا بكامل المهنية الوطنية، وأن يكونوا جميعًا ساعدًا من سواعد التنوير والبناء لدولتنا المصرية العظيمة.

وعيد الإعلاميين يواكب ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية العريقة يوم 31 مايو 1934، وهي من أوائل الإذاعات على مستوى العالم، والأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا يدل على عراقتها وكانت نتاج لتطور مصر وحضارتها في كل المجالات.