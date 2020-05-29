شكرا لقرائتكم خبر عن حملات التطهير تجوب القرى والعزب بمراكز ومدن الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة، الجمعة، أكبر حملة تطهير وتعقيم للقرى والعزب والشوارع اشترك بها أكثر من 50 معدة متنوعة من المراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطرى والزراعة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي مرض كورونا .

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات التطهير، مؤكدا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم اكثر من 25 قرية بالمراكز والمدن، مشددا على استمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار راشد إلى أن القرى التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت ام خنان بالحوامدية وبهرمس وابو غالب والجلاتمه ووردان ونكلا وبرقاش بمنشأة القناطر والكداية والقبابات وصول بأطفيح والاقواز والودي بالصف وطموه وعرب الورد ومنيل شيحه بابو النمرس وطهما وبرنشت بالعياط والزيدية وزاوية نابت وبرطس بأوسبم ومنديشه والقصر والباويطي بالواخات البحربة وسقارة وميت رهينة بالبدرشين وكفر حكيم بكرداسة

وأضاف أنه تم تطهير ورش حوالي 2000 حاله أخرى شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك بتلك المراكر والمدن وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

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حملات تطهير بمراكز ومدن محافظة الجيزة

حملات تطهير بمراكز ومدن محافظة الجيزة

حملات تطهير بمراكز ومدن محافظة الجيزة

حملات تطهير بمراكز ومدن محافظة الجيزة