شكرا لقرائتكم خبر عن خروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، الجمعة، إن الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الحالات خرجوا بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.
وأوضح عميد كلية الطب أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.
وأضاف أن أسرة جامعة الفيوم تتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد عطا الله وجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، متمنين لهم جميعا دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.
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