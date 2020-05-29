أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29/5/2020 في الأسواق

لاقت أسعار الخضروات والفاكهة في الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً, بسبب استقرار الأسعار في الموسم الحالي بخلاف المواسم الماضية، وأكدت شعبة الخضروات والفواكه بالقاهرة استقرارها في الفترة الأخيرة, وما زال الاستقرار قائم وسوف نستعرض أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29/5/2020 في سوق العبور ألأشهر سوق جملة في القاهرة.

حيث سجل كيلو الطماطم ما بين 1,75إلى 4,75 جنية للكيلو, وبلغ سعر البطاطس ما بين 1,5 إلى2,7 جنية للكيلو, وسجل سعر كيلو الكوسا ما بين 2,25 إلى 4,25 جنية, وسجل كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2إلى 3جنية, والباذنجان لابيض من 2إلى 4 جنية, والباذنجان الرومي من 2إلى 4,5 جنية وسعر الفلفل الملون ما بين 14 إلى 24 جنيها للكيلو, وال فلفل الرومي ما بين 2الى 4,5 جنية, وسعر الملوخية من 3 إلى 4 جنية, وسعر الخيار البلدي ما بين 2إلى 4 جنية, وسعر البسلة من 4 إلي 7 جنية, والبامية 15 جنية والسبانخ ما بين3 إلى 4,وسعر القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنية وسعر الثوم ما بين 12 إلى 20 جنية .

والجدير بالذكر أن سعر الخضروات والفاكهة شهدت في الموسم الحالي استقرار ملحوظ في الأسعار ومن المتوقع أن يظل هذا الاستقرار حتى نهاية الموسم.