أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/5/2020 في مصر

كثير من المصرين والعرب يتابعون أسعار الذهب بشكل يومي ويشترنه كنوع من لاستثمار, وقد ارتفع أسعار الذهب بأكثر من 10 % منذ بداية العام ويرجع ذلك إلى عدة أمور أهمها, وباء كرونا المستجد مما دفع كثير من المستثمرين إلى شرائه, وكذلك الحرب لاقتصادية بين أمريكا والصين , وكذلك هبوط أسعار النفط , وقد استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو حيث سجل عيار 21 نحو 758 جنيها, وفيما يلى نستعرض أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 866 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 758 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 650 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 505 جنيها.

سجل سعر الجنية الذهب نحو 6064 جنية ويزن 8 جرام.

سجل سعر الأوقية الذهب نحو 26941 ألف جنيه.

وتختلف سعر الدمغة والمصنعية حسب نوع المشغولات الذهبية من60 إلى 100 جنية للجرام, كما يوجد تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين لا غير.