رحلة استثنائية لمصر للطيران تغادر لماليزيا لإجلاء 287 عالقا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فى طريقها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها عدد من العالقين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن الرحلة رقم MS3084 قد غادرت مطار القاهرة وفى طريقهم إلى مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية لإجلاء 287 عالقا، وقد تم إنهاء إجراءات سفر الركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف إستار. Advertisements

ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من انتشار جائحة كورونا.