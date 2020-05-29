شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري عن الكويتيين المطالبين بطرد العمالة المصرية: «هلافيت يعايرونا بالفقر والحكومة صامتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تطاول بعض المواطنين الكويتيين على المصريين المغتربين ومهاجمتهم لمصر والحكومة المصرية، ومطالبتهم بطرد العمالة المصرية من الكويت، قائلا إن «هؤلاء لا يعبرون عن الشعب الكويتي».

وكتب «بكري»، على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الجمعة: «ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر من شوية الهلافيت الذين لا يعبرون أبدا عن الشعب الكويتي الشقيق، لا يكفون عن التطاول على شعب مصر العظيم وقيادته، البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة، والخارجية المصرية صامتة».

وأضاف: «نحن شعب أصيل، عروبي، قدم الكثير، ضحى بلاحدود دفاعا عن الأمن القومي العربي، العاملون المصريون تحملوا الكثير من الإهانات وصمتوا، لكن التطاول والمهانة تتزايد، مايحدث على أرض الكويت من إهانات وإساءات لمصر ودورها والمعايرة بفقر شعبها لايحدث في أي بلد عربي أو خليجي آخر، فلماذا يتعمد البعض زرع بذور الكراهية بين الأشقاء، مصر ليست فقيرة ياهؤلاء، مصر غنية بشعبها وحضاراتها وثرواتها، مصر لاتضن، مصر تعرف دورها في حماية الأمن القومي وتقدم الإمكانات والشهداء حماية للأوطان والشعب العربي».

وتابع «بكري»: «هذه الحملة ضد مصر ليست بريئة، هذه حملة خلفها أصابع متآمره، تسعي لإثارة الفتنة بين الشعبين، يطالبون بطرد العمالة المصرية ويهددون بأنهم سيخرجون لتنفيذ ذلك بالقوة، نصبوا أنفسهم بدلا من الحكومة وراحوا يتحدثون باسمها، فلماذا تسكت الحكومة وأين مجلس النواب وأين شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة، ماذا لوفعلها المصريون، هل كنتم ستصمتون، نحن نحترم الشقيق ولكن حذار من غضبة المصريين، أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين».

وطالب «بكري»، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، بالتدخل، حيث قال: «لذلك أطلب من العروبي مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، أن يخرج ليقول كلمته، بعد أن طالب أمير الكويت هذه الفئات بالتوقف عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأكاذيب والادعاءات سواء مايتعلق بالكويت أو محاولة إفساد علاقات الكويت بالآخرين».

وكان قد انتشر، أمس، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإحدى المواطنات الكويتيات، وهي تهاجم المصريين المتواجدين في الكويت وتطالب بطرد العمالة المصرية.

Advertisements