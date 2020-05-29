شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى منوف العام: اجتماعات يومية لدراسة مستجدات الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير مستشفى منوف العام، إن هناك اجتماعات يومية مع عدد من الأطباء لدراسة مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، والوقوف على توفير الرعاية اللازمة للمصابين المترددين على المستشفى، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأضاف عبدالناصف، إن المستشفى حريصة على توفير الرعاية الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة غير المصابين بفيروس كورونا، وذلك في إطار التوازن والتعامل مع جميع المرضى دون تمييز.

من جانبه قال الدكتور حاتم طاحون، نائب مدير المستشفى، إن هناك خطط موضوعة بعناية للتعامل مع انتشار جائحة كورونا، كما أنها قابلة للتغيير بما لا يترتب وقوع أعباء على المرضى، لافتا إلى أن مبنى الفندقي والاقتصادي تم تخصيصهما، بالإضافة إلى أحد الأدوار في مبنى الباطنة لاستقبال حالات الإصابات بكورونا.

وقال الدكتور رمضان العطار، نائب مدير المستشفى، ومدير عناية الباطنة، إن الأطقم الطبية والتمريضية لديهم وعي كامل بأهمية عدم التفرقة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مع التأكيد على أن هناك توعية مستمرة للعاملين في المستشفى لحماية أنفسهم من العدوى

و اتفق معه الدكتور محمد سمير استشاري القلب، ومدير العناية المركزة، الذي قال إن هناك ضرورة للعزل المنزلي والكشف الدوري خاصة لأمراض القلب والأمراض الصدرية باعتبارهم الاكثر تأثرا بفيروس كورونا.

وذكر الدكتور محمد سلامة، وكيل المستشفى أن قوى المستشفى تعمل بكافة طاقتها، في حين تم الاستعانة بعدد من الأطباء في مستشفى العزل بالباجور.

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