شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن تعافي أحد المصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، الجمعة، عن تعافى أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد،بعد تلقيه العلاج في مستشفي العزل بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة في مستشفي العزل بأبوخليفة في محافظة الإسماعيلية تماثلت للشفاء بعد تحول نتيجة التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف مدير الإدارة، أن الحالة لشخص في منتصف الأربعينات من العمر، وخرج من مستشفي العزل بالإسماعيلية إلى منزله في مدينة بئر العبدبعد الشفاء.

وأشار إلى انها الحالة الثالثة بمدينة بئر العبدالتي تماثلت للشفاء حيث شفيت سيدة مسنة وطالبة بالمرحلة الثانوية من الإصابة بفيروس كورونا بعد حجزهما في مستشفي العزل بالإسماعيلية .