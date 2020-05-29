شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح أول منفذ لبيع الكمامات بسعر التكلفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، المنفذ الأول لبيع الكمامات التي يتم تجميع مكوناتها من خلال المدارس الفنية، وتحت إشراف صحي وفني من مديرية الصحة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن التالية (البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة)، بدءً من غدٍ السبت، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار «غنيم» إلى أن هذا المنفذ هو المنفذ الأول الذي وفرته المحافظة لبيع الكمامات، حيث تم إتاحة كميات منها، مع جهود متواصلة لتوفير كميات أخرى بسعر التكلفة الذي يتغير تبعا لآليات السوق وأسعار المادة الخام، بجانب العمل على توفير كمامات القماش خلال الأيام القادمة، وذلك بالتنسيق مع المناطق الصناعية وبإشراف صحي من مديرية الصحة وطبقا للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الجهود هو ضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

محافظ بني سويف يفتتح أول منفذ لبيع الكمامات

محافظ بني سويف يفتتح أول منفذ لبيع الكمامات

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود يتم تنفيذها من خلال التكامل والتعاون بين أجهزة المحافظة المختلفة ضمن فريق عمل يعمل بروح الفريق الواحد، بجانب حشد وتوحيد جهود المجتمع المدني للدفع بخطة الدولة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، موضحا أن توفير الكمامات يتم عن طريق تعاون التربية والتعليم من خلال المدارس الفنية التي تقوم بتجميعها لتقليل سعر التكلفة، وتقوم مديرية الصحة بالإشراف الصحي والفني على المنتج، مع قيام لجنة مشرفة من المحافظة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد التي تم تكليفها بالإشراف على توفير مكونات الكمامة ومتابعة تجميعها والاشراف الصحي عليها وتوفير منافذ لبيعها.

وتفقد المحافظ، أعمال البيع، مناشدا المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وعدم التكالب أو الزحام أمام المنفذ، مع أهمية إفساح المجال لفئات الأكثر احتياجا، وأن تسود روح التعاون والايثار بين الجميع، مشيرا إلى أن المحافظة ستواصل الجهود لتوفير كميات أكثر وسيتم الاعلان عنها، مع فتح منافذ جديدة بكافة المراكز، بجانب تكثيف حملات الرقابة على أماكن بيع الكمامات لضمان بيعها بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في أسعارها.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة بني سويف.

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