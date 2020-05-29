شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية لمصابتين بكورونا بـ«عزل جامعة الزقازيق».. ونتائج المولودين سلبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، بخالص الشكر والتقدير للفرق الطبية القائمة على تقديم الخدمة المتميزة بمستشفيات جامعة الزقازيق، معربا عن خالص شكره وتقديره على الجهد والدور المتميز للفريقين الطبيين اللذين قاما بإجراء عمليتين ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا والمحجوزتين بمستشفى العزل التابع للجامعة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الفريق الطبي.

وأفادت جامعة الزقازيق بأنه تم إجراء التحاليل الطبية للمولودين «أحمد» و«محمد» والتي جاءت نتيجتها سلبية لفيروس الكورونا، وفي الوقت الحالي يتلقى الأطفال المولودين وأمهاتهم الخدمة الطبية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق الطبي في الحالة الأولى ضم كل من الدكتور أحمد متولي مدرس النساء والتوليد، والدكتور عبدالله جودة مدرس التخدير، والدكتور أحمد يسري نائب التخدير، والدكتور أحمد طه نائب الاطفال، وتمريض هيام محمد ورحاب صبحى، والعامل رضا عبدالنبى.

ولاة قيصرية بمستشفى عزل جامعة الزقازيق

ولاة قيصرية بمستشفى عزل جامعة الزقازيق

ولاة قيصرية بمستشفى عزل جامعة الزقازيق

وأضاف أن الفريق الطبي في الحالة الثانية ضم الدكتور محمد سمير مدرس النساء والتوليد، والدكتور محمود اسماعيل مدرس مساعد النساء والتوليد، والدكتور معتز عبدالعزيز مدرس مساعد التخدير، والدكتورة مروة أسامة مدرس مساعد الأطفال، والدكتورة سارة السيد طبيب مقيم الأطفال، وتمريض عليه محمد ورشا احمد، والعامل أحمد حسن، بالإضافة إلى كتيبة التمريض والفنيين ومكافحة العدوى والجهد الإداري والفنى المبذول من وراء الأحداث وعلى وجه الخصوص، الدكتور وائل صبري نصير استاذ النساء ومدير الشؤون العلاجية، والدكتور محمد الحسيني مدير مستشفى النساء والولادة، والدكتورة وسام عبدالمنعم مختار مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد عفت الشربيني مدير مستشفى العزل، مؤكدا أن جامعة الزقازيق والمستشفيات الجامعية تبقي دوما في خدمة الوطن والمواطن.