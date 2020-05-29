شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا متداولة على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.





الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.









تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

فرضت محافظة المنوفية، حظر التجوال على قرية "شنتنا الحجر"، التابعة لمركز بركة السبع، عقب وفاة 3 حالات مصابة بفيروس كوررنا، وعزل المناطق التى ظهرت فيها حالات إصابة لمدة أسبوع، لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد داخل القرية.







قصة حسن عابدين الفدائى المطرود من أمام قبر الرسول والشعراوى فى حكايات زينب

تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل العلاقة بين الفنان االكبير حسن عابدين والشيخ الشعراوى.







نائب محافظ الدقهلية: تغيير اسم شارع حسن البنا بميت غمر لأحد شهداء الوطن

أكد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أنه تم الموافقة على تغير اسم شارع حسن البنا الكائن بمدينة ميت غمر، وتقرر عرض الطلب على لجنة المسميات بالمحافظة، وذلك من أجل الاستقرار واختيار اسم احد الشهداء لإطلاق اسمه على الشارع بدلا من الاسم الحالى ودراسة الأنسب.







موقع طبى: 80% من مصابى كورونا لا يعرفون شيئا عن إصابتهم

اكد الباحثون أنه في أي مكان من 25 إلى 80 % من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، وهذا يسمح للفيروس التاجي الجديد بالانتشار بسرعة أكبر في جميع أنحاء المجتمع، وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.







تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن التحقيقات فى واقعة خروج متوفية يشتبه بإصاباتها بكورونا، من مستشفى حميات الزقازيق بواسطة أهلها دون إجراءات احترازية توصلت إلى أن ما حدث جاء بسبب خطأ إدارى من أحد أفراد الأمن المكلف بتأمين البوابة ما سهل خروج الجثمان بدون تصريح، مضيفا أنه وجه إنذارا لشركة الأمن "خاصة" والمسؤولة عن تكليف أفراد أمن بتأمين بوابات المستشفى، وذلك بعد مخاطبتها بالتحقيق فى الموضوع ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن فى عدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية .







ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب يبلغ من العمر 18عاما مقيم بمدينة زفتى، لقيامه بمعاونة مودة الأدهم فتاة "التيك توك" فى نشر فيديوهات للمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتم التحفظ على لاب توب وهاتف محمول ملك المتهم، وتم نقل المتهم برفقة مأمورية للقاهرة.







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تطوير روبوت يجرى مسحة كورونا بذراع مطبوع ثلاثى الأبعاد

طور باحثون من جامعة جنوب الدنمارك أول روبوت آلي يجرى مسحة الحلق في العالم لاختبار فيروس كورونا، وذلك باستخدام ذراع مطبوع ثلاثي الأبعاد، ولعل أول اختبار لمرضى COVID-19 سيكون من جانب الروبوت في أواخر شهر يونيو.







النداء الأخير من الأهلي إلى فايلر: "أزارو يحتاج فرصة ثانية"

فيما يُشبه النداء الأخير، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الإبقاء على المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى، وأوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.







بسبب العزل ولا الحمل؟.. شيرين عبد الوهاب بوزن زائد فى أحدث إطلالة.. صور

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب بوزن زائد فى أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى على احتمالية حمل شيرين بسبب ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة الجلوس فترة طويلة فى البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل المنزلى الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة فى أغلب البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث على رافد الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم مروع على رافد الطريق الدولى الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، بالقرب من بورصة الأسماك اتجاه مدينة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفيين للمشرحة، والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.







تصنيف الاتحاد الأوروبي يمنح الأهلى بطل القرن الأفريقي ويدعم الكاف ضد الزمالك

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك على قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى قرر إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الإدارة لإعادة فتح ملف نادى القرن الأفريقي، مطالبين بالحصول على اللقب، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى للعبة "كاف" من قبل فى تحديد صاحب اللقب.

أمريكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس لمواجهة أعمال الشغب

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الأميركية أكدت أنه تم نشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس بعد ليلة من أعمال الشغب.

رحلة مودة الأدهم وحنينن حسام لسجن النسا.. من السوشيال ميديا إلى خلف القضبان

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، و"الخليج 365" يشرح في النقاط التالية رحلة كلٍ من "مودة الأدهم، وحنين حسام" من ملايين المشاهدات لخلف الأسوار بسجن النسا.





ستاندرد آند بورز: تعافى قطاع الطيران من كورونا سيكون بطيئاً..وقد يمتد 2023

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز" من أن تعافي صناعة الطيران من تفشي جائحة فيروس كورونا سيكون طويلا وبطيئا، حيث توقعت أن تظل أعداد الركاب دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023، لافتة إلى إمكانية تحفيض التصنيف الإئتماني لمطارات على مدار الأشهر القادمة .

بالجرعات والمواعيد.. تعرف على أحدث بروتوكول علاجى لمرضى كورونا فى مصر

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى عن البروتوكول العلاجي المتبع مع مرضى فيروس كورونا سواء الحلات البسيطة والمتوسطة أو الشديدة التي تحتاج إلى وضعها بالعناية المركزة .