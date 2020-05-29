شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التمريض تنعى الممرضة التاسعة إثر إصابتها بكورونا بمستشفى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، تاسع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، ماجدة محمد على، والتى كانت تعمل بمستشفى بولاق الدكرور، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا أثناء عملها، داعية الله أن يغفر لها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأن يتقبلها بين الشهداء.

كانت قد نعت النقابة العامة للتمريض، شهداء التمريض بالجيش الأبيض، الذين يبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية المواطنين والبلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد، هم: وفاة سهام محمد عبده، ضمن فرق التمريض بمحافظة الدقهلية، التى كانت تعمل بمركز الكلى والمسالك، ومحمد المحسناوى شهيد تمريض مستشفى النجيلة، ومن محافظة الغربية، ورابع شهيدة من جنود الجيش الأبيض، الشهيدة عطيات محمد عربود، والشهيدة الخامسة هى: ابتسام عبد الفتاح إبراهيم، أثناء عملها بالمستشفى، داعية الله أن يتقبلهم فى الشهداء وينزلهم منازل الصديقين.، والسادسة الشهيدة سهير حلمى، والتى تعمل بمستشفى الجراحة بالدمرداش، والسابعة صفاء محمد على، والتى كانت تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بمحافظة الأسكندرية، والثامن أحمد بدر، والذى كان يعمل بمستشفيات جامعة الزقازيق.

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من ناحية أخرى كانت قد أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.