شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سوق عشوائى بالسيدة زينب وتطهير المنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق اليوم بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى أورام الأطفال حيث تم إخلاء "سوق السقط" العشوائى بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كما رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الارصفة ورفع كفاءة الانارة بالمنطقة بالكامل .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضي و المترددين عليها .

وكان أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم على الحملة المكبرة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب لرفع كفاءة النظافة وتطهير وتعقيم الحى تنفيذًا للإجراءات الإحترازية الوقائية التى تقوم بها المحافظة فى كافة أحياء العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا .

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شملت الحملة ميدان السيدة زينب والشوارع المحيطة به ومحيط مسجد السيدة زينب من الخارج والأماكن الأثرية بالحى وشوارع السد والمبتديان والسلسلة وقدرى وعبد المجيد اللبان ومحيط مستشفى المنيرة ومؤسسة دار الهلال ومنطقة بين الوزرات .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لا تشمل غلق أماكن التجمعات فقط بل تركز بشكل أساسى على القيام بحملات نظافة وتعقييم وتطهير تلك الأماكن إلى جانب رفع الوعى الصحى بين المواطنين مطالبًا بضرورة إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات خاصة ارتداء الكمامة فى أماكن العمل والأسواق وعند دخول المصالح الحكومية وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة .

وتواصل محافظة القاهرة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة أعمال النظافة ورفع المخلفات من كافة أحياء العاصمة مستغلة إجازة عيد الفطر المبارك و فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .