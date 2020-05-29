شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يوجه رسالة للعالم بشرح فيها الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، رسالة إلى العالم يشرح فيها علامة السلامة الصحية التي يجب توافرها بجميع الفنادق عند عودة الحركة السياحة، حيث أكد "أن قدماء المصريين شهدوا أزمتان كبيرتان فى الماضى عندما انتشر الطاعون والملاريا وأدا إلى وفاة الالاف من البشر، لذلك نحن نؤمن أن فيروس كورونا أزمة ولكنها حتما ستزول لينعم الجميع بالسعادة من جديد".

ولفت حواس فى رسالته إلى أن مصر تقوم بكافة الخطوات اللازمة لاستعادة الحركة السياحية من جديد وحماية ضيوفها، وقريبا ستعودون إلى المقاصد السياحية المميزة فى جنوب سيناء والاقصر، وغيرها للاستمتاع بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية.

وعلامة السلامة الصحية (Hygiene Safety)، اعتمدتها وزارة السياحة والاثار حيث يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل الحصول عليها والتي سيتم تعميمها علي جميع الفنادق من خلال غرفة المنشآت الفندقية.

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تواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.

وسيقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان.

وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.

كما وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار في هذا الشأن لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات.