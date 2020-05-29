بدءا من الاثنين.. استخراج وتجديد رخص القيادة في وحدات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن استئناف العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الاثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لجميع أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها.

وأكجتت الوزارة ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء تردد المواطنين على الوحدات؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.