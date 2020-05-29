محافظة القاهرة: حملة نظافة مكثفة بميادين وشوارع حلوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



شن حي حلوان بقيادة ناهد عبدالكريم، القائم بأعمال رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بمختلف شوارع الحي.

واستهدفت الحملة شارع القوميه بحلوان، ومساكن مصر العليا، ورفع مخلفات قمامة بمحيط النادي وميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وشارع منصور، وشارع محمد سيد أحمد، وميدان الشهداء، وشارع لطيف، وشارع عاطف البرقوقي، والشارع الغربي.

كما شملت شارع عمر بن عبدالعزيز أمام جمعية الزيت بمنطقة المساكن الإقتصادية بحلوان، ومنطقة المشروع الأمريكي بجوار مكتب التموين والشوارع الجانبية بها.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من المنطقة الجنوبية لتكثيف حملات النظافة والتعقيم حرصًا على أمن وسلامة المواطنيين طبقًا للخطة الموضوعة من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.