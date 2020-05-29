"كتاب مصر" تنعى رئيسها الشرفي: "عوني عبدالرؤوف" بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبدالهادي، الدكتور عوني عبدالرؤوف، الرئيس الشرفي لاتحاد كتاب مصر، الذي توفى عن عمر يناهز الـ91 عامًا، حيث أعلن في نوفمبر 2019، عن اختيار مجلس إدارة النقابة، عبدالرؤوف، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2019.

وأصدر اتحاد "كتاب مصر"، بيانًا قال فيه: "ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل قامة من قامات الثقافة والعالم في مصر بصفة خاصة، وفي العالم بصفة عامة، فكان الراحل حالة فريدة وصاحب مجهود فذ في نشر علوم اللغة، رحل عن عالمنا اليوم تاركًا ميراث كبير من الكتب أمام الأجيال المتعاقبة".

ولد عوني أول سبتمبر 1929، هو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق في لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، مقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية العاشرة (2008م - 2011م) بالمجلس الأعلى للجامعات.

وحصل من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986 م، جائزة جامعة عين شمس التقديرية 2000 م، جائزة اتحاد الكتاب المصري في مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير2003م، ومن أهم مؤلفاته: "قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت.. عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوربي (2008).