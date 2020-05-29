صور صلاة الجمعة دون إذن.. الأوقاف تقرر تقديم مذكرة ضد مساعد مخرج بالتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إعداد مذكرة لرفعها لنائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، ضد مساعد مخرج؛ لتصويره صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بهاتفه المحمول، وإرسالها للمواقع، ورفعها على صفحته الشخصية، دون إذن.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي نظرًا لمخالفة تعليمات الأوقاف، بشأن عدم السماح لغير فريق الإذاعة والتليفزيون المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة، بالحضور إلى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، مع الاعتذار لجميع الإعلاميين عن عدم السماح لهم بالحضور التزامًا بالإجراءات الوقائية، وتحقيقًا لأعلى درجات المصداقية في التعامل مع جميع محرري الملف الديني بالأوقاف على مسافة سواء.
وأقامت وزارة الأوقاف، اليوم، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، للمرة الأولى منذ تعليق الصلوات، في الـ21 من مارس الماضي، بحضور 20 مصليًا فقط.
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