مصر | اعتبارا من الاثنين.. وحدات المرور تبدأ في استخراج وتجديد رخص القيادة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتبارا من الاثنين.. وحدات المرور تبدأ في استخراج وتجديد رخص القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو القادم لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

ومن ناحية أخرى تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (مهندس - مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارته الملاكي، وعُثر بداخلها على 106 ماسكات واقي طبي، و10 بدل عزل بيضاء اللون، و2940 كمامة طبية، و1400 قفاز طبي، و2 بكرة أستيك تستخدم في تصنيع الكمامات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وكما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط كهربائي ومقيم بمحافظة المنوفية، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته عدد 3 جوال بداخلهم عدد 30000 كمامة طبية معدة للبيع، مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

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وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك خلال حملات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية

وفي سياق آخر تستأنف وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، على مستوى الجمهورية، العمل بدءًا من يوم الاثنين 1 يونيو المقبل، تيسيرًا على المواطنين، وتمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وجاء ذلك حسب بيان وزارة الداخلية، التي حدد تلك الإدارات: "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية.

وأهابت وزارة الداخلية، وفقا لبيان صحفي، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة إرتداء (الكمامة) كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.