مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بدء العمل بوحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية أول يونيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بدء العمل بوحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية أول يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أحالت نيابة المرج الجزئية متهمين، لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص إلى المحاكمة.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذين من المنطقة محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي

بـ"6 كيلو حشيش و1100 قرص مخدر وسلاح ناري"، أسقط رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة خفير خصوصي، حال استقلاله سيارة ربع نقل، بطريق الكريمات، بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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تفحمت شقة سكنية، وتوفي قاطنيها، إثر الأدخنة الكثيفة وتمدد النيران بالشقة المندلع بها النيران، بمنطقة الدقي، وسط الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تستأنف وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، على مستوى الجمهورية، العمل بدءًا من يوم الاثنين 1 يونيو المقبل، تيسيرًا على المواطنين، وتمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط عامل وعاطل مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا –لهما معلومات جنائية مسجلة- حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام، مبلغ مالي، عدد 3 هواتف محمولة.