أخبار مصر | برعاية القباج.. مؤسسات تنمية الأسرة تحتفل بعيد الفطر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برعاية القباج.. مؤسسات تنمية الأسرة تحتفل بعيد الفطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بتنظيم احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الأبناء في مؤسسات الرعاية التابعة لها، والبالغ عدد ها ٨ مؤسسات والتي تقدم اوجه الرعاية المختلفة للابناء المعاقين ذهنيًا، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، علي أن كل مؤسسة قد قامت بتوفير كافة مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال الانشطة الترفيهية والرياضية والفتية وتوزيع الهدايا عليهم بهدف إدخال الفرحة والسرور على نفوس الأبناء، وتأتي هذه الإحتفالات في ظل إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي من شأنها الحفاظ على أبنائنا لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد.

كما أكد حموده علي أن المؤسسة تراعي الإلتزام بالإجراءات اللأزمة من حيث التطهير المستمر للدور ولبس الكمامات والنظافة الشخصية للابناء أثناء ممارسة الأنشطة وعلي مدار اليوم.

جديرا بالذكر فإن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد ١٠٠٠ ابنًا من ذوى الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية، حيث تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتأهيل ذوى الاعاقة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج ومؤسسة الرعاية الذاتية أيضًا بالمرج ومؤسسة الأحداث بالجيزة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعي قد بدأت منذ ظهور ازمة فيروس كورونا المستجد في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتماشى مع سياسة الدولة الحالية في الحد من انتشار الفيروس داخل مؤسسات ودور الرعاية التابعة للوزارة، حيث تم تعقيم كافة دور الرعاية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتنظيم ندوات توعوية للأبناء للحفاظ على السلامة العامة وعدم إستقبال أطعمة جاهزة من الخارج ومنع الزيارات داخل الدور.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.