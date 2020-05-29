أخبار مصر | التعليم: بدء التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم: بدء التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن البدء في التقديم لمرحلة رياض الأطفال سوف يبدأ الاثنين المقبل الموافق 1 يونيو، على أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر يونيو.

وكشف بعض مديري المديريات التعليمية إلى "الخليج 365"، أن المديريات مازالت في انتظار التعليمات الرسمية الخاصة بالتقديم، مؤكدين أن التقديم حتى الآن سيكون إلكترونيا.

وفي سياق متصل، تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لتلقي طلبات التقديم إلكترونيًّا، بمرحلة رياض الأطفال، للعلم الدراسي القادم بدءًا من أول يونيو المقبل وحتى ٣٠ من نفس الشهر.

وقال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام: إن الوزارة حددت شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية، على النحو التالي:

- يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات.

- يقدم ولى الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات.

- يكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي.

- وجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.

- يجب أن تكون رغبات الطفل مكتوبة بمعرفة ولي الأمر وتحت مسؤوليته وعدم كتابة الرغبات لولي الأمر عن طريق العاملين بمراكز التنسيق.

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وقال رضوان إن ملف التقديم في رياض الأطفال 2020 بجميع المحافظات يحتوي على:

- شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة.

- عدد 4 صور شخصية للطفل.

- صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.

- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرسة.

- إيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف.

- طابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب.

- ملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.

- ضرورة حضور الطفل المقابلة الشخصية.

وفي حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء التقديم؛ وذلك بارتداء الكمامة الطبية.