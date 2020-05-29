شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 35 ووفاة حالتين.. «الراجحى الجامعي» بأسيوط يستقبل 70 مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في بيان رسمي له صادر، اليوم الجمعة، عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 70 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

وصرح «الجمال» بأن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي، وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 35 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التي أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة، وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي، إن الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بالمستشفى والبالغين 33 حالة تتضمن 24 حالة جميعهم مستقرة، كما يتضمن 8 حالات بالعناية المركزة، وحالة واحدة على جهاز التنفس الصناعى.