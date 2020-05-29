شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نقابة البيطريين أسبوعا بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.
وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين في سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة «فورى»، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة، https://payments.egy-vet-synd.org/vetonline/.
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