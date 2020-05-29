رئيس قبرص: مصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجى هام لبلادنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة، إن مصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي هام لقبرص.
جاء ذلك عبر تغريده نشرها أناستاسياديس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية) بعدما أجرى في صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكتب الرئيس أناستاسياديس على تويتر أنه أجرى محادثة هاتفية بناءة هذا الصباح مع الرئيس السيسي...وقال:" إننا في هذه الأوقات الحرجة بأمس الحاجة للتواصل. إن الأمن والاستقرار والازدهار لدينا مترابطان ببعضهما البعض. واختتم بالقول "فمصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي".
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